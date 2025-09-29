Uppgifter: Hänger inte löst – trots svaga starten

Chelsea har haft en svag inledning på säsongen.

Enzo Maresca uppges dock inte behöva frukta för sitt jobb.

Han uppges fortfarande ha fullt förtroende.

Foto: Bildbyrån

Enzo Marescas debutsäsong i Chelsea blev väldigt lyckas.

Klubben slutade fyra i Premier League samtidigt som man vann både Conference League och klubblags-VM, men starten på årets säsong har inte blivit vad man hade hoppats på.

Storklubben har två raka förluster i Premier League och man förlorade även Champions League-premiären mot Bayern München förra veckan.

Trots det så uppges inte läget vara kritiskt kring italienaren.

BBC rapporterar nämligen nu om att Maresca alltjämt har fullt förtroende från ledningen och att han inte riskerar att sparkas i dagsläget.