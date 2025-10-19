Uppgifter: Nottingham vill köpa loss Silva

Ange Postecoglou har fått sparken av Nottingham Forest.

Nu kommer uppgifter om att Marco Silva pekas ut som en tänkbar ersättare.

Detta enligt Sky Sport Italias Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Åtta tävlingsmatcher utan seger blev droppen för Nottingham. Efter hemmaförlusten mot Chelsea meddelade klubben i går att tränaren Ange Postecoglou får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Jakten på en ersättare är redan i gång. Enligt Sky Sport Italias Gianluca Di Marzio har Nottingham riktat blickarna mot Fulhams tränare Marco Silva. Klubben uppges vara beredd att både betala hans utköpsklausul och erbjuda en lön som överstiger den han har i Fulham.

The Guardian uppger att klausulen ligger på åtta miljoner pund, motsvarande drygt 102 miljoner kronor.

Om Silva, vars kontrakt löper ut efter säsongen, är villig att ta över uppdraget återstår att se. Samtidigt har även namn som Roberto Mancini, Brendan Rodgers, Sean Dyche och Rafael Benítez nämnts i spekulationerna kring Postecoglous efterträdare.

Efter åtta spelade matcher ligger Nottingham på 18:e plats i Premier League.