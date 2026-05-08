Uppgifter: United i samtal med Fernandes om nytt kontrakt

Manchester United uppges vilja säkra framtiden för Bruno Fernandes.

Enligt SportsBoom har klubben inlett förhandlingar om ett nytt kontrakt.

Bruno Fernandes har varit en av Manchester Uniteds absolut viktigaste spelare under säsongen och stått för imponerande siffror i Premier League. Han utsågs även till Englands bästa spelare i år.

Den portugisiske lagkaptenen har noterats för åtta mål och 20 assist på 32 ligamatcher och varit starkt bidragande till att United ser ut att sluta topp tre efter fjolårets tunga säsong.

Nu rapporterar SportsBoom att klubben vill belöna mittfältaren med ett nytt avtal. Enligt uppgifterna pågår samtal mellan parterna och förhoppningen från Manchester Uniteds sida är att nå en överenskommelse innan sommarens VM-turnering.

Det är ännu oklart hur långt kontrakt klubben vill erbjuda. Fernandes nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2027 och innehåller dessutom en option om ytterligare ett år.