Walker vill göra comeback: ”Har alltid varit en dröm”

Kyle Walker lämnade Sheffield United vid 19 års ålder.

Nu kan engelsmannen tänka sig att återvända i framtiden.

– Jag hoppas kunna spela för dem igen, säger 35-åringen i programmet The Overlap.

Kyle Walker har representerat en drös klubbar i Premier League – men allt började i Sheffield United. 35-åringen som numera håller till i Burnley bekräftar att han alltid velat spelat för sin moderklubb igen.

– Det har alltid varit en dröm att spela för Sheffield United igen. Att börja där vid sex års ålder och sedan lämna vid 19 – jag tillbringade så många otroliga år där, säger Kyle Walker i programmet The Overlap.

Den engelske ytterbacken avslutade sin landslagskarriär förra veckan men har inga planer på att lägga ner med spelet i klubblag. När det gäller en potentiell comeback i Sheffield United är han osäker på om de ens vill ha honom där.

– Jag hoppas kunna spela för dem igen. Jag vet inte när det blir. Jag vet inte om de vill ha mig.

Kyle Walkers kontrakt med Burnley sträcker sig till 2027. Han har tidigare representerat klubbar som Manchester City, Milan, Tottenham Hotspur, QPR och Aston Villa.



