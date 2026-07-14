Ännu en världsstjärna klar för London City – Leon ansluter

London City Lionesses rustar upp inför kommande säsong.

Nu är försvararen Mapi Leon klar.

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London City Lionesses rustar upp inför kommande säsong i Womens Super Leauge.

De har tidigare under fönstret gjort klart med målvakten Mary Earps och för bara några dagar sedan kom bomben att Alexia Putellas, tvåfaldig Ballon d’Or vinnare var klar för klubben.

Nu står det klart att man värvar ännu en spelare från Barcelona. Denna gången är det mittbacken och spanjorskan Mapi Leon som ansluter på gratis transfer.