AVSLÖJAR: Bajen köper loss forward från Liberia  

Redan i augusti kom uppgifter om att anfallaren William Gibson från Liberia är aktuell för Hammarby.

Sedan dess tystnad.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att endast detaljer återstår med 18-åringen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby fortsätter att bygga på med talang från den afrikanska kontinenten som ingen allsvensk konkurrent är i närheten av. Så sent som i förra veckan kom Sportbladet med uppgifter om att en ung mittfältare i Sourou Koné är på gång in.

Men utöver Koné från Elfenbenskusten närmar sig ett avgörande kring ännu en afrikansk talang som jagas av europeiska klubbar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter räknar nu Hammarby med att gå i mål med William Gibson, 18, från Liberia.

Endast detaljer uppges återstå och ”Bajen” räknar med att ha den store och tunge nian på plats en bit in i februari. Ursprungligen uppges planen ha varit att han skulle ha anslutit i förra månaden.

Gibson nämndes första gången av Sportbladet i augusti var på sportchef Mikael Hjelmberg även bekräftade intresse. Hammarby uppges bland annat ha haft konkurrens från tjeckiska storklubben Slavia Prag. Även liberianska FC Fassell ska också varit intresserade Gibson.