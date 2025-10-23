Mjällby kommer från ett rekordår så väl sportsligt som ekonomiskt.

Nu kan nästa stora transfer ta form och det handlar om Abdoulie Manneh, 21.

FotbollDirekts uppgifter bekräftas av Hasse Larsson.

– Vi är kontaktade av flera klubbar men vi har sagt att vi inte vill förhandla förrän efter säsongen, kommenterar sportchefen.

SM-guldet är klart och med det ett stort stycke svensk fotbollshistoria. Men efter firandet väntar nu snart vardag och flera utmaningar för Mjällby som nya mästare. En sådan är definitivt Abdoulie Manneh.

I slutet av det förra transferfönstret föll en affär med Olympiakos på målsnöret. Den grekiska storklubben hävdade att Manneh inte klarat läkarundersökningen. Lögn, svarade Mjällby.

Den gambiske anfallaren som var på plats i Aten valde sedan att flyga tillbaka till Sverige – och har allt sedan dess fortsatt ha en huvudroll i det som nu leder fram till guld.

Men tittar vi framåt så uppges nu Manneh bli den av guldhjältarna som blir svårast att hålla i. Sportchefen Hasse Larsson bekräftar FotbollDirekts uppgifter om att bud är på gång. Kontakter uppges dessutom pågå med flera olika klubbar.

– Det är möjligt att vi går med på att släppa Abdoulie. Det finns direkta förfrågningar och kontakter med klubbar som vill förhandla om honom, konstaterar guldbasen för FotbollDirekt.

”Vi kommer inte göra affärer med Olympiakos”

– Nej, vi har ännu inga direkta samtal och har som sagt visat att vi vill avvakta till säsongen är slut, fortsätter Larsson.

Har ni ännu klargjort vad ni vill ha för att sälja honom?

– Nej, det har vi valt att avvakta med men vi vet ju vad vi vill. Vi säljer ju inte om vi inte får det vi vill ha.

Enligt vad FotbollDirekt erfar ligger priset på omkring 50 miljoner kronor, vilket är en summa som är något större än om det hade blivit Olympiakos i somras.

Finns Olympiakos ännu med i bilden?

– Nej. Det är slut med att göra affär med den klubben. Mjällby kommer inte att göra affärer med Olympiakos.

Abdoulie Manneh har stått för sju mål och tre assist på 26 allsvenska framträdanden i år. Han anslöt till Mjällby inför fjolårssäsongen.

Kontraktet mellan parterna är skrivet över 2027.