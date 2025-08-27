Beskedet: Manneh-affären spricker – sportchefen: ”Bedrövligt”

Det blir ingen rekordaffär för Mjällby AIF.

Abdoulie Manneh, 20, är på väg tillbaka till Sverige efter att övergången till Olympiakos gått i kras.

– Det är framför allt bedrövligt att de skyller på läkarundersökningen, rasar sportchef Hasse Larsson till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Mjällbys succéanfallare Abdoulie Manneh har varit på plats i Grekland för att färdigställa övergången till Olympiakos. Enligt FotbollDirekts uppgifter hade affären kunnat bli värd motsvarande totalt 52 miljoner kronor, men nu ser övergången ut att spricka.

Enligt grekiska uppgifter klarade 20-åringen inte läkarundersökningen, något som Mjällbys sportchef Hasse Larsson slog ned i en intervju med FotbollDirekt tidigare under onsdagen.

– Det är helt enkelt inte sant att han inte har klarat medical. Vad det egentligen handlar om vet jag inte men det måste handla om någonting personligt för Abdoulie. Jag vet inte, sa han och fortsatte:

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat.

”De försökte lura honom”

Även Sportbladet har uppgifter på att det var en misslyckad läkarundersökning som satte stopp för affären.

– Det är nog något med Mannehs avtal. Jag vet inte riktigt, ärligt talat. Han är på väg tillbaka nu, så jag har dålig koll på vad som hänt. Men jag pratade med honom som hastigast och då var det att de försökte lura honom i kontraktsskrivningen helt enkelt, säger Larsson till tidningen.

– Det är framför allt bedrövligt att de skyller på läkarundersökningen. Han är hundra procent frisk, på alla sätt. Vi tar prover här hela tiden. Att sprida ut det är bedrövligt och det kan förstöra för honom gentemot andra klubbar, fortsätter han.