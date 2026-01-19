AVSLÖJAR: Jacob Stensson nära utlandsflytt

Jacob Stensson har lämnat IK Brage.

Karriären ser ut att fortsätta på Island för mittfältaren.

Enligt FD:s uppgifter är han så gott som klar för isländska Vestri.

Jacob Stensson skrev inför säsongen 2022 på för IK Brage och efter närmare 100 matcher och fyra år i klubben så stod det i helgen klart att han tackar för sig och går vidare i karriären.

Superettan-klubben meddelade under gårdagen att mittfältaren lämnar.

– Jag har skaffat vänner för livet och verkligen trivts i klubben. Jag önskar er stort lycka till kommande säsong, jag kommer heja på er från distans, sa han i samband med att beskedet offentliggjordes.

FotbollDirekt kan nu avslöja att det ser ut att bli en utlandsflytt för mittfältaren.

Enligt uppgifter till FD så ser det ut att bli en flytt till Island och till Vestri för 28-åringen. En flytt dit uppges vara så gott som klar och sker inget oförutsett så lär affären bli klar inom kort.

Vestri trillade ur den isländska högstaligan ifjol, men trots det väntar Europaspel i form av kval till Europa Conference League för klubben under 2026, detta då man tog hem den isländska klubben under fjolåret.