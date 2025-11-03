AVSLÖJAR: Kan utmana Djurgården om allsvenska målsuccén

IFK Göteborg gör sin bästa säsong på länge.

Nu kommer uppgifter om att Blåvitt följer ett formstarkt namn i Degerfors-stjärnan Dijan Vukojevic.

– Jag har inga kommentarer, säger sportchef Hannes Stiller till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Degerfors går en oerhört viktig match i kväll mot Hammarby och mycket handlar om anfallaren Dijan Vukojevic. 30-åringen har imponerat stort och på kort tid gjort fyra allsvenska mål.

För knappt en månad sedan avslöjade FotbollDirekt att Djurgården tittar på honom och några dagar senare bekräftade han själv intresset.

Nu kan även ett allt mer sportsligt imponerande IFK Göteborg kliva in.

Enligt FD:s uppgifter har Blåvitt visat att man han har ögonen på det förra Polen-proffset och en första förfrågan ska, enligt vad FD erfar, ha gjorts. Några samtal mellan parterna uppges ännu inte finnas men IFK har sett Vukojevic i flera matcher.

Vill behålla stjärnan

Succéanfallaren har ett korttidskontrakt med värmlänningarna säsongen ut och sportchef Patrik Werner har nyligen kommenterat situationen för FD.

– Vi ger inte upp men det blir inte lätt att behålla honom.

– Nej, jag vet inte vad som händer och hur intresset ser ut eftersom han själv är fri att prata med andra klubbar, konstaterar han och syftar till det korta avtalet.

Dijan Vukojevic står noterad för fyra mål på sex matcher den här säsongen i Degerfors. Anfallarens kontrakt löper ut efter årsskiftet.

Matchen mellan Degerfors och Hammarby startar 19.00.