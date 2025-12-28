AVSLÖJAR: Lämnat MFF:s samarbetsklubb – flyttar till Danmark

Amir Ayari lämnar BK Olympic.

Det står klart sedan tidigare idag.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att karriären fortsätter i danska Fremad Amager.

Foto: Bildbyrån

Amir Ayari imponerade stort i BK Olympic den gångna säsongen.

Den offensive mittfältaren noterades för elva mål och sex assist i ettan södra den gångna säsongen, men någon fortsättning i Skåneklubben blir det inte.

Tidigare under dagen meddelade BK Olympic att det står klart att den 24-årige lagkaptenen lämnar klubben, men någon nu klubb offentliggjordes inte då.

FotbollDirekt kan nu avslöja vad som väntar för Ayari.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är han överens med den danska klubben Fremad Amager, som återfinns i den danska 2. division. Klubben har tidigare tränats om den svenske legendaren Olof Mellberg.

Affären väntas bli officiell inom kort ifall inget oförutsett inträffar.

Inför årets säsong så testades Ayari av IFK Värnamo och flera superettan-klubbar var intresserade, något som FotbollDirekt var först med att rapportera då, men nu när det vankas klubbyte så ser karriären ut att fortsätta i Danmark för 24-åringen.