Malmö FF är på tränarjakt.

Enligt källor till FotbollDirekt har MFF haft ett möte med den tidigare Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin.

Att det blir en anställning av 48-åringen är däremot osannolikt.

Bildmontage, Jimmy Thelin och Philip Berglund, sportchef. Foto: Bildbyrån

Miguel Angel Ramirez fick bara några månader på sig innan han fick lämna Malmö FF efter fyra (!) raka förluster under vårsäsongen. Sedan dess har laget letts tillfälligt av Guillermo Molins och Mario Chavez som även ledde MFF i vårsäsongens sista match mot Halmstads BK.

Ännu har Malmö inte hittat sin nya huvudtränare men enligt säkra källor till FotbollDirekt har klubben haft kontakt med den tidigare Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin, 48. Tränaren, som senast höll till i Aberdeen i den skotska högstaligan, har varit på intervju med MFF men klubben ska inte ha blivit imponerad av vad Thelin hade att erbjuda.

Därför är det mycket osannolikt att Jimmy Thelin blir ny Malmö-tränare om inget oförutsett sker.

Jimmy Thelin. Foto: Bildbyrån

Enligt tidigare uppgifter har bland annat den norska tränaren Eirik Horneland varit ett av klubbens huvudspår i tränarjakten. Även Bodø/Glimts assisterande tränare Gaute Helstrup.

Malmö FF ligger på nionde plats i den allsvenska tabellen efter tio matcher.