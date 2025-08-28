AVSLÖJAR: MFF lade bud på anfallsbjässen

Malmö FF har förlorat Isaac Kiese Thelin och saknar en ny forwardsvärvning – dygnet före transfer-deadline.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Malmö FF haft en mycket överraskande värvning på gång och lade bud på St Gallens Nikolaj Möller.

195 och 91 kilo. Det är måtten på Schweiz-proffset Nikolaj Möller och för mindre än en vecka sedan avslöjade FotbollDirekt hans flytt till skotska Dundee United.

FD hade även kort innan övergången en publicering om att flera allsvenska klubbar visade konkret intresse för den 23-årige power-anfallaren.

Nu står det klart.att han har varit föremål för högsta allsvenska ort.

Enligt FotbollDirekts uppgifter visade Malmö FF stort intresse och lade även ett bud på Möller som till sist såldes för omkring sex miljoner kronor. En lösning uppges ha varit mycket nära för mästarna.

Nikolaj Möller är inte heller obekant i MFF- kretsar. Han fanns för ett antal år sedan i skåningarnas akademi innan han gick vidare till Arsenals dito och därefter klubbar som Den Bosch, Strömsgodset och nu senast St Gallen.

Föra säsongen gjorde Möller två mål på 14 matcher. Kontraktet med Dundee United sträcker sig till maj 2027.