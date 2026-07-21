AVSLÖJAR: Nästa talang jagas – efter Dif-affären

Nyligen gick Stocksunds Alexander Johansson till Djurgården.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt finns det intresse för ännu en talang i Ettan-klubben.

Det rör sig om yttern Langston Wennerlind, 20.

Foto: IFK Stocksund/ Bildbyrån

I maj kunde FotbollDirekt avslöja att Sirius och Häcken var två klubbar som visade intresse för Alexander Johansson. Nyligen stod det klart att superlöftet gick i sin pappas fotspår och valde Djurgården.

Nu finns det ytterligare en talang i IFK Stocksund som har ögonen på sig från flera klubbar. Enligt uppgifter till FotbollDirekt är den offensive pjäsen Langston Wennerlind eftertraktad, både i Sverige och utomlands.

Den 20-årige yttern, som har bäst dribblingsstatistik (39 stycken) i Ettan Norra, följs av en amerikansk, en dansk och en svensk klubb.

Wennerlind har, precis som Johansson, utmärkt sig denna säsong. Han skrev A-lagskontrakt sommaren 2025 och har den här säsongen svarat för fyra mål och fyra assist på 12 matcher.

Wennerlinds nuvarande kontrakt sträcker sig över säsongen 2027.

IFK Stocksund ligger på en 16:e plats i division ett.