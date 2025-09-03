För några månader sedan kom uppgifter om Ajax intresse för Djurgårdens rekordunga allsvenska debutant, Alexander Andersson.

I helgen imponerade 15-åringen stort i ett derby mot Hammarby – och enligt FotbollDirekt uppgifter visar nu även Hugo Larssons Eintracht Frankfurt intresse.

Video Alexander Andersson på Rikslägret

Det går undan kring en av fotbolls-Sveriges mest spännande. Det började tidigt i våras med FotbollDirekts uppgifter om att Alexander Andersson, 15, följs av Ajax. Uppgifterna bekräftades även lite senare av Djurgården.

Där efter har supertalangen blivit allsvenskans yngste genom tiderna med inhoppet mot IF Elfsborg och har även belönats med sitt första A-lagskontrakt.

Efter en längre tids tystnad om den 15-årige supertalangen så kommer det nu mer. I lördagens P19-derby storspelade Andersson och gjorde mål i 3-2-segern mot Hammarby.

Följs av storklubben

I dag har FotbollDirekt uppgifter om att den tyska storklubben Eintracht Frankfurt, med svenskarna Hugo Larsson och Love Arrhov, 17, (som ansluter från BP efter den svenska säsongen, reds. ann,), följer Andersson och har sett honom på plats i Sverige.

Det tyska intresset blir dessutom extra intressant med tanke på att det inte är länge sedan som Frankfurt betalade Brommapojkarna hela 60 miljoner kronor för den bara två år äldre Arrhov.

Det pratas dessutom en hel del om nederländska Heerenveen, som genom åren haft så många svenskar.