Barca sätter press: ”Dansar inte efter någon annans pipa”

Ska Julián Álvarez få sin drömflytt?

Nu sätter Barcelona press på Atlético Madrid.

– Vi kommer inte att dansa efter någon annans pipa, säger presidenten Joan Laporta.

Foto: Alamy

Det har varit sommarens stora följetång men ännu är jätteaffären mellan Barcelona och La Liga-konkurrenten Atlético Madrid bara ett stort ”om”. Den 26-åriga strikern Julián Álvarez själv har redan bekräftat att han vill lämna huvudstadsklubben för ”Barça” och nu återstår det för klubbarna att komma överens om en transfer.

– Vi kommer inte att dansa efter någon annans pipa. Det är vi som sätter tempot här. Vi har lagt ett bud, men det är inte ett bud utan tidsgräns och det är inte obegränsat. Vi får se hur länge det står kvar, säger Barcelona-presidenten Joan Laporta.

Laporta. Foto: Alamy

Kräver en miljard

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är spelaren redan överens med den katalanska jätten, men klubbarna har än så länge inte nått en överenskommelse om en övergång. Atlético Madrid sägs kräva omkring 100 miljoner euro (motsvarande knappt 1,1 miljarder kronor) för att släppa anfallaren.

– Vi har redan tydligt uttryckt vår avsikt att värva den spelare som tränaren och den sportsliga ledningen har bett om. Vi gillar honom väldigt mycket och jag tycker att han är en fantastisk spelare, säger Laporta.

Álvarez har kontrakt med Atlético fram till sommaren 2030.