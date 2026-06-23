Argentina vann och Messi blev historisk.

Men efter matchen handlade mycket om Julián Álvarez.

– Jag har pratat med folk i Atletico Madrid och jag tror att det bästa för alla är en övergång, sa han i natt.

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Det var efter Argentinas 2–0-seger mot Österrike, där Lionel Messi stod för båda målen och därmed blev VM-historiens främste målskytt (18), som den argentinske anfallaren tog bladet från munnen.

Julián Álvarez, 26, har länge kopplats ihop med en flytt bort från spanska Atlético Madrid och klubbar som Real Madrid, Barcelona och Arsenal har alla ryktats dra i strikern. I natt bekräftade 26-åringen själv att han vill lämna den spanska huvudstadsklubben.

Kräver flytt

– Det är inte rätt tidpunkt att prata om det här men jag vill inte heller gömma mig. Jag försöker vara en ärlig person. Jag har pratat med folk i Atlético Madrid och jag tror att det bästa för alla är en övergång. Jag vill uppfylla min dröm, sa han till ESPN.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano ska det finnas en överenskommelse mellan spelaren och Barcelona men klubbarna ska ännu inte ha enats om en affär. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Atlético Madrid kräver omkring 100 miljoner euro (motsvarande knappt 1,1 miljarder kronor) för att släppa Álvarez.