Bekräftar kontakt med Mjällby: ”Jätteintresserade”

Mjällby AIF har uppgetts vara på väg att värva Ibrahim Adewale från IF Karlstad.

Nu bekräftar ettan-klubben kontakt med de svenska mästarna.

– Mjällby har varit i kontakt med mig och de är jätteintresserade av ”Ibra”, säger sportchef Thomas Andersson till NWT.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är färska svenska mästare, men redan nu ser klubben ut att börja bygga inför nästa säsong.

Så sent som i söndags kom uppgifter om att man kommer att värva Ibrahim Adewale från IF Karlstad.

Ettan-klubbens sportchef, Thomas Andersson, bekräftar nu även kontakt med Mjällby gällande den 19-årige nigerianen.

– Mjällby har varit i kontakt med mig och de är jätteintresserade av ”Ibra”. Oavsett vad som händer kalkylerar vi inte med att han blir kvar hos oss, säger han till NWT.

Thomas Andersson förklarar vidare att några pengar kommer IF Karlstad inte att få talangen, detta då han endast är på lån.

– Nej, det kan vi inte. Vi har honom på lån från en nigeriansk akademi, säger han.

19-åringen står den här säsongen noterad för tolv mål och sex assist på 27 matcher i ettan norra.