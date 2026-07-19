Uppgifter: Boudri nära Hammarby – slår nytt rekord

Amin Boudri har tidigare kopplats ihop med Hammarby.

Nu sägs 21-åringen vara detaljer från en flytt till Bajen.

Affären blir klubbens dyraste någonsin, enligt uppgifter.

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Amin Boudri, 21, har tidigare kopplats ihop med Hammarby. Stockholmsklubben sägs ha lagt ett bud på den förre Gais-stjärnan.

Nu rapporterar Expressen att övergången är väldigt nära. Enligt tidningen är det bara detaljer som återstår innan affären blir klar. Kontraktet sägs sträcka sig över 4,5 år.

Hammarby slår rekord

När Hammarby köpte Victor Lind från Brommapojkarna landade affären på 28 miljoner kronor, vilket blev den dyraste mellan två allsvenskan klubbar.

Nu rapporterar Expressen att Bajens Boudri-köp landar på 36 miljoner kronor, vilket innebär att klubben slår sitt egna rekord – igen.

Amin Boudri lämnade Gais efter förra säsongen och har tillhört MLS-klubben LAFC sedan dess.