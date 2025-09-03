Bekräftat: Laporte hann inte registreras i tid

Athletic Bilbao försökte värva hem Aymeric Laporte på deadline day.

Nu bekräftas det att mittbacken inte hann registreras i tid.

La Liga-klubben uppges dock inte helt ha givit upp hoppet dock.

Aymeric Laporte såg på deadline day ut att vara klar för en comeback i Athletic Bilbao.

En övergång beskrevs vara så gott som klar från saudiarabiska Al-Nassr med timmar kvar av fönstret, men under gårdagen kom uppgifter om alla papper inte var på plats i tid för att få mittbacken registrerad.

Detta bekräftar nu La Liga-klubben.

Bilbao går via sin hemsida ut med att övergången inte hann registreras i Fifas TMS (Transfer Matching System) innan transferfönstret stängde.

Klubben har även fått avslag på att registrera spelaren i efterhand.

Helt kört uppges det dock inte vara, för enligt Diario AS kan klubben överklaga beslutet till Cas, som är idrottens skiljedomstol.