Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Bekräftat: Laporte hann inte registreras i tid

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Athletic Bilbao försökte värva hem Aymeric Laporte på deadline day.
Nu bekräftas det att mittbacken inte hann registreras i tid.
La Liga-klubben uppges dock inte helt ha givit upp hoppet dock.

Aymeric Laporte såg på deadline day ut att vara klar för en comeback i Athletic Bilbao.
En övergång beskrevs vara så gott som klar från saudiarabiska Al-Nassr med timmar kvar av fönstret, men under gårdagen kom uppgifter om alla papper inte var på plats i tid för att få mittbacken registrerad.
Detta bekräftar nu La Liga-klubben.

Bilbao går via sin hemsida ut med att övergången inte hann registreras i Fifas TMS (Transfer Matching System) innan transferfönstret stängde.
Klubben har även fått avslag på att registrera spelaren i efterhand.

Helt kört uppges det dock inte vara, för enligt Diario AS kan klubben överklaga beslutet till Cas, som är idrottens skiljedomstol.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt