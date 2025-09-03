Bekräftat: Laporte hann inte registreras i tid
Athletic Bilbao försökte värva hem Aymeric Laporte på deadline day.
Nu bekräftas det att mittbacken inte hann registreras i tid.
La Liga-klubben uppges dock inte helt ha givit upp hoppet dock.
Aymeric Laporte såg på deadline day ut att vara klar för en comeback i Athletic Bilbao.
En övergång beskrevs vara så gott som klar från saudiarabiska Al-Nassr med timmar kvar av fönstret, men under gårdagen kom uppgifter om alla papper inte var på plats i tid för att få mittbacken registrerad.
Detta bekräftar nu La Liga-klubben.
Bilbao går via sin hemsida ut med att övergången inte hann registreras i Fifas TMS (Transfer Matching System) innan transferfönstret stängde.
Klubben har även fått avslag på att registrera spelaren i efterhand.
Helt kört uppges det dock inte vara, för enligt Diario AS kan klubben överklaga beslutet till Cas, som är idrottens skiljedomstol.
