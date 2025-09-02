Uppgifter: Därför kollapsade Laportes övergång till Athletic Club

Aymeric Laporte rapporterades vara så gott som klar för en återkomst till Athletic Club.

Den blev aldrig av.

Spanska Marca uppger att mittbackens papper kom in för sent för att hinna registreras.

Foto: Alamy

Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018 – och såg ut att återvända hem till Bilbao.

Då pratar vi om Aymeric Laporte och övergången från saudiska Al-Nassr till Athletic Club.

Den sades vara så gott som klar när det återstod timmar av det internationella transferfönstret.

Nu kommer förklaringen till varför den aldrig blev av, enligt Marca.

De skriver att mittbackens papper skickades in för sent till Fifa från den saudiska klubben, samt att TMS (Transfer Matching System) var stängt.

Vidare sägs Fifa undersöka varför Laportes papper inte kom in i tid.