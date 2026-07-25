Uppgifter: Vill säkra Mohamed Salah – höjer budet

Besiktas vill värva Mohamed Salah, 34.

Nu höjer den turkiska klubben sitt bud för att få till affären, enligt uppgifter.

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Mohamed Salah är utan klubb och har den senaste tiden ryktats till turkiska Besiktas. Då gjorde uppgifterna gällande att klubben erbjöd en årslön på tio miljoner euro, vilket motsvarar drygt 110 miljoner svenska kronor.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att Besiktas med tränaren Vincenzo Italiano jobbar intensivt för att få till affären. Schira uppger att klubben nu höjt budet på Salah samt erbjudit en årslön på 12 miljoner euro (132 miljoner kronor).

Mohamed Salah lämnade Liverpool i somras. 34-åringen noterades för totalt 257 mål och 123 assist på 442 matcher.



