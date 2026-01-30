Bergström blir kvar i Mjällby: “Absolut inte letat något annat”

Jacob Bergström är inne på sitt nionde år i Mjällby AIF – och har inga planer på att lämna.

Detta då laget från Listerlandet har för avsikt att förlänga anfallarens avtal innan den allsvenska säsongen drar igång.

– Jag hade inte varit här i nio år om jag inte hade tyckt det var kul, säger Bergström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter Mjällby AIF:s sensationella guld i fjol har det hänt mycket i och runt laget. Förutom att ha gjort om stora delar av tränarstaben har guldhjältar som Noel Törnqvist och Herman Johansson lämnat för nya äventyr, samtidigt som anfallaren Abdoulie Manneh ser ut att tacka för sig inom kort.

En spelare som däremot är kvar, och har varit under lång tid, är Jacob Bergström, 30. Årets säsong blir hans totalt nionde för Blekinge-klubben under hans karriär och han är även den spelare i den nuvarande truppen som har gjort näst flest allsvenska matcher.

Med ett avtal som löper ut vid slutet av året kunde FotbollDirekt, under torsdagen, rapportera att sportchef Hasse Larsson har för ambition att förlänga Bergströms kontrakt. Detta uppges man även vilja ha klart innan den allsvenska säsongen drar igång i början av april.

– Det är kul, så är det ju. Det är ju min nionde säsong i Mjällby och jag hade inte varit här i nio år om jag inte hade tyckt det var kul. Det är roligt att Mjällby tycker samma, men vi får se hur det blir. Men det är alltid roligt om de vill ha en.

Finns det en dialog med Hasse Larsson och hur går det?

– Jag tror att han har haft andra saker att fokusera på den här vintern. Jag har inte hört någonting på länge om jag ska vara ärlig. De har ju haft lite annat att stå i, lite mer “brådskande ärenden”. Men det kommer nog.

”Jag trivs bra i Mjällby och älskar vardagen vi har”

Jag gissar att du är öppen för att stanna kvar?

– Ja, det är jag, konstaterar 30-åringen.

Med en ålder på 30 år, 207 tävlingsmatcher för Mjällby AIF, en fin fjolårssäsong som renderade i ett SM-guld och åtta poäng framåt har Jacob Bergström rotat sig på Strandvallen och trivs som fisken i vattnet. Därför har det inte varit tal om någon flytt under vintern, berättar han själv.

– Jag har absolut inte letat någonting annat. Jag trivs bra i Mjällby och älskar vardagen vi har, att få åka till Strandvallen varje dag och få ha det otroligt. Det är både roligt och utvecklande. Så det är ingenting jag har tänkt på, avslutar Jacob Bergström.