Bergvalls exit vore succé för Djurgården: Här är bonusarna

Lucas Bergvall sägs vara aktuell för en försäljning.

Då kan flera miljonbonusar aktiveras för både Djurgården och BP, enligt Fotbollskanalen.

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur. Foto: Alamy

Lucas Bergvall ryktas vara på väg bort från Tottenham och kopplades senast igår ihop med Newcastle. Då uppgavs Spurs ha tackat nej till ett bud på 46 miljoner pund, nästan 600 miljoner kronor. Nu kommer uppgifter om vad en försäljning skulle kunna vara värd för allsvenska Djurgården, som Bergvall tillhörde före Tottenham.



Fotbollskanalen hävdar att Djurgården har rätt till en vidareförsäljningsklausul på tio procent av mellanskillnaden, det vill säga på den summan som Tottenham tjänar på affären. Eftersom svensken värvades för ungefär 200 miljoner kronor kan den summan alltså uppgå till 40 miljoner kronor vid en eventuell försäljning för liknande belopp som Newcastle sägs ha budat.



Dessutom har Djurgården, precis som Brommapojkarna, rätt till en viss solidaritetsersättning för att ha fostrat Bergvall. Den kan uppgå till ungefär 3-4 miljoner kronor för Djurgårdens del vid en eventuell försäljning.



Lucas Bergvall har noterats för 78 matcher i Tottenham.