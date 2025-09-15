Besfort Zeneli: ”Jag var redo att lämna”

Besfort Zeneli var omskriven och det ryktades en hel del kring mittfältaren i somras.

Någon övergång blev aldrig av och Zeneli är rätt nöjd att slippa tänka på det tills vidare.

– Jag är kvar, och som jag sa i början av fönstret så vill jag inte flytta bara för att flytta, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Besfort Zeneli har varit omskriven de senaste transferfönstrena, inte minst i sommar. FotbollDirekt kunde i mitten av augusti bland annat avslöja stort intresse för 22-åringen.

Men någon flytt blev det inte sommar och mittfältaren själv är rätt nöjd med att slippa tänka på sådant.

– Haha, det ska bli väldigt skönt att slippa den. Nu tror jag att allting är stängt? Men ja, det är som det är. Jag är kvar, och som jag sa i början av fönstret så vill jag inte flytta bara för att flytta. Det är skönt nu när det är över. Nu kan jag fokusera till 100 procent på Elfsborg och hösten här, säger han till Sportbladet.

Zeneli är samtidigt ärlig med att han var redo att lämna.

– Jag var redo att lämna. Jag kände mig redo. Men sen kom inte det jag ville, det var annat, och det var inte intressant nog för att jag skulle lämna Elfsborg. Det är skönt, nu kan jag bara fokusera på att prestera vecka efter vecka här, och så får vi se vad som händer i vinter.

Mittfältaren har kontrakt med IF Elfsborg över säsongen 2028.