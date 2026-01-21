Beskedet: Carneil bryter med Atletico Sanluqueño

Sedan i oktober har Hussein Carneil spelat för spanska Atletico Sanluqueño.

Nu gör han det inte längre.

Detta då kontraktet nu är brutet.

Foto: Bildbyrån

Den före detta IFK Göteborg-spelaren Hussein Carneil lämnade Sverige för spel i spanska Atletico Sanluqueño i oktober.

Med tredjedivisionsklubben spelade 22-åringen åtta matcher där den senaste var i mitten av december.

Nu står det klart att äventyret i Atletico Sanluqueño, som är en samarbetsklubb till Segunda-laget Cadiz, är över.

Under onsdagen står det nämligen klart att kontraktet mellan svensken och den spanska klubben har brutits. Således är Carneil nu klubblös, igen.

Med IFK Göteborg har Hussein Carneil spelat 45 matcher.