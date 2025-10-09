Klart: Hussein Carneil till Atlético Sanluqueño

Hussein Carneil är klar för en ny klubb.

Den förre Blåvitt-spelaren är klar för spanska Atlético Sanluqueño.

Foto: Bildbyrån

Hussein Carneils kontrakt med IFK Göteborg bröts i förtid för drygt en månad sedan. Nu står det klart att 22-åringen går till Atlético Sanluqueño i den spanska tredjedivisionen.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Carneil kommer att vara i Atlético Sanluqueño vilket är Cadiz samarbetsklubb. Där kommer han att vara på lån fram till nästa år. Planen är där att han kommer ha elva matcher i samarbetsklubben.

Det har även tidigare funnits intresse från nederländska Eredivisie.