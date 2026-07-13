Beskedet: Förlänger med Roma

Paulo Dybala, 32, blir kvar i Roma.

Argentinaren har förlängt kontraktet över nästa säsong.

Paulo Dybala. Foto: Alamy

Med ett utgående kontrakt med italienska Roma var framtiden osäker för den argentinske offensiva pjäsen Paulo Dybala. Redan i förra veckan uppgavs 32-åringen vara överens med huvudstadsklubben om en förlängning av avtalet och under måndagen stor det klart att så blir fallet.

Roma meddelar att Dybala har förlängt kontraktet över nästa säsong, fram till sommaren 2027.

Argentinaren har tillhört Roma sedan han anslöt från Juventus 2022. Totalt har det blivit 140 matcher, 45 mål och 30 assists i den röda tröjan.