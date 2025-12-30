Beskedet: Hammarbys ledarstab utökas

Hammarby förbereder även ledarstaben inför nästa år.

Under tisdagen kom beskedet att Johan Fransson får utökat ansvar samtidigt som Alfred Mörk-Eidem förlänger.

Foto: Bildbyrån

I går kom beskedet att Marcus Rinvall lämnar F19 och blir assisterande tränare i Hammarbys A-lag. Nu kommer ”Bajen” med beskedet att ledarstaben utökas ännu mer.

Johan Fransson, som varit en del av klubben i flera år kommer gå från rollen som lagledare till player’s manager och ha ett materialansvar.

– John har varit med oss under lång tid och känner väl till vår verksamhet. Han har gjort ett riktigt bra jobb som lagledare och kommer nu in i en större roll nu som player’s manager på heltid. Detta är en viktig del i vår satsning kring helheten av staben. John kommer att ha ansvar för det materiella och vara en viktig person för oss nere på Kanalplan, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Alfred Mörk-Eidem har skrivit på ett nytt kontrakt och kommer fortsätta med sin roll med ansvar för analys och fasta situationer.

– Alfred har på kort tid utvecklas till en väldigt viktig person hos oss i Hammarby. ”Affe” kommer att ha titeln analytiker och scout, med extra ansvar för fasta situationer, ett jobb han utfört även under den gångna säsongen med stor framgång. Det är en hårt arbetande ung man som är väldigt omtyckt i såväl ledarstaben som spelargruppen, och vi är glada att få ha ”Affe” hos oss i minst två år till, säger Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Fransson och Mörk-Eidem går från deltid till heltidstjänster.