Officiellt: Rinvall blir assisterande tränare i Hammarby

Marcus Rinvall har vunnit F19-guld med Hammarby.

Nu lämnar han F19 för att bli assisterande tränare för A-laget.

Foto: Bildbyrån

Marcus Rinvall har varit huvudtränare för Hammarbys F19 lag och har jobbat nära A-laget. Nu lämnar Rinvall F19 efter en framgångsrik säsong där laget vann F19-guld, för att bli assisterande tränare för damlaget.

– Marcus har gjort ett väldigt bra jobb med F19 och kommer att passa perfekt in i den här rollen som assisterande tränare med extra fokus på de spelare som är i transitionsfas. ”Mackan” är ambitiös, jobbar hårt, är en bra person och det är sådana människor vi vill ha för att fortsätta skapa en så bra utvecklingsmiljö som vi bara kan för våra spelare i vardagen, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Rinvall har varit i klubben sedan 2020 och ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått möjligheten till att ta steget upp på hundra procent till A-laget. Jag har haft fem väldigt bra år i akademin och är stolt över att få fortsätta representera Hammarby kommande år. Jag ser extremt mycket fram emot att få jobba tillsammans med en så skicklig spelartrupp, stab och att få fortsätta jobba med alla extremt duktiga unga spelare som kommer underifrån och ska slå sig in i A-laget framöver, säger Marcus Rinvall.

Bror Liw kommer ta över Rinvalls uppdrag som huvudtränare för F19.