Bild: Jackson avstod miljoner för Bayern-flytt

Nicolas Jackson lånades till slut ut till Bayern München.

Då avstod anfallaren flera miljoner för att få till flytten.

Det rapporterar Bild.

Foto: Bildbyrån

Nicolas Jacksons lån från Chelsea till Bayern München såg ut att spricka efter att anfallaren Liam Delap blivit skadad.

Till slut gick lånet igenom under deadline day. Då ska Nicolas Jackson ha avstått flera miljoner för att få till flytten.

Enligt tyska Bild fanns det från början en låneavgift på 14 miljoner euro (154 miljoner kronor), samt en köpoption på 65 miljoner euro (715 miljoner kronor). När Delap sedan åkte på en skada behövde Jackson avstå ett belopp på 16,5 miljoner euro (180 miljoner kronor) för att affären skulle bli av.

Jackson noterades för 30 mål och tolv assist på 81 matcher för Londonklubben.