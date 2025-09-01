Officiellt: Bayern München värvar Nicolas Jackson

Affären uppgavs ha spruckit – för att sedan ha reparerats.

Nu är den klar.

Nicolas Jackson lånas ut till Bayern München från Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Det var den franska transferjournalisten, Fabrice Hawkins, som tidigare under måndagen kom med uppgifter om Chelsea-anfallaren Nicolas Jackson.

Han skrev då, med bara timmar kvar av det brittiska transferfönstret, att Bayern München och Chelsea var mycket nära en överenskommelse kring Jackson.

Nu står det klart att övergången har gått i mål och Jackson lånats ut till den tyska storklubben under resten av säsongen.

Låneavgiften uppges landa på 16,5 miljoner euro, vilket är drygt 180 miljoner kronor. I avtalet sägs det även finnas en köpobligation – som ligger på 65 miljoner euro, eller 715 miljoner kronor.