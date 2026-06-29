Bomben: Barcelona jagar stjärnan – mitt under VM

Barcelona vill ha en ny central forward.

Den spanska klubben har kontaktat Bayern Münchens Harry Kane, enligt uppgifter.

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Barcelona är på jakt efter en ersättare till Robert Lewandowski, som sägs vara klar för MLS-klubben Chicago Fire.

Nu rapporterar tidningen Daily Mail att Barcelona har tagit kontakt med Harry Kane och hans representanter. Den engelske landslagskaptenen är bara dagar ifrån en sextondelsfinal mot DR Kongo.

Samtidigt som Barça visar intresse för Kane ska klubbarna återuppta förhandlingar när VM är över senare i juli.

Harry Kanes nuvarande kontrakt med Bayern München sträcker sig till 2027.