Brage nära Häcken-värvning: ”Ett rejält paket”

IK Brage ser ut att förstärka sin trupp med en spelare från BK Häcken.

Enligt dansk media är Lasse Bruun Madsen klar för superettan-klubben.

– Det är en spelare som vi har väldigt bra koll på, förklarar sportchef Ola Lundin för FotbollDirekt.

Under gårdagen rapporterades det att BK Häckens Lasse Bruun Madsen var så gott som klar för en övergång till IK Brage.

Den 20-årige mittfältaren, som värvades till Göteborgslaget under sommaren, uppgavs köpas loss av superettan-klubben och bli en “viktig del” av laget från Borlänge.

Därför ringde FotbollDirekt upp klubbens sportchef, Ola Lundin, för att bemöta ryktena kring det potentiella nyförvärvet.

– Jag vill inte säga mer än att det är en spelare som vi har väldigt bra koll på i alla fall. Men det har säkert fler klubbar, säger Lundin till FD.

Sedan Madsen anslöt till Häcken har det endast blivit spel i fyra allsvenska matcher. Trots det menar Brage-sportchefen att hans kvaliteter har gjort sig synliga.

– Det är en spelare med jättestor potential. En central mittfältare som är nyss fyllda 20 och som har ett rejält paket på plats redan och en stor utvecklingspotential. Han har gjort det jättebra i Häcken under den tiden han har varit där och gjorde det väldigt bra i Silkeborg också. Så… Ja, vi har koll på den pojken.

Det skrivs om att ni köper loss honom från Häcken. Stämmer det?

– Jag vill inte kommentera någonting om en spelare som det inte är kommunicerat kring eller som inte är klara. Jag avstår nog den frågan, avslutar Lundin.

Bortsett Silkeborg har Lasse Madsen även spelat för AGF Århus ungdomslag.



