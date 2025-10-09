Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United.

Portugisen själv vill stanna i klubben.

Det rapporterar brittiska Talksport.

Foto: Bildbyrån

Manchester United-kaptenen Bruno Fernandes kopplades ihop med ett stort intresse från klubbar i Saudiarabien i somras. Någon flytt blev det dock aldrig innan transferfönstret stängde.

Nu rapporterar brittiska Talksport att portugisen blir kvar i ”The Red Devils” resten av säsongen.

Samtidigt finns Fernandes på flera Saudi-klubbars radar men kommer i dagsläget inte att lämna United inför VM 2026 med Portugal.

Klubbarna som har kopplats ihop med 31-åringen är Al-Hilal och Al-Ittihad. Fernandes kontrakt med United löper ut sommaren 2027.