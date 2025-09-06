Uppgifter: Fernandes nobbade tre Saudi-bud
Bruno Fernandes kopplades ihop med en flytt till Saudiarabien i somras.
Enligt Talksport har Manchester United-kaptenen nobbat tre saudiska klubbar.
Manchester Uniteds Bruno Fernandes uppgavs ha intresse på sig från klubbar i Saudarabien under transferfönstret. Enligt tidigare uppgifter ska portugisen ha varit i samtal med Al-Ittihad.
Nu rapporterar Talksport att Fernandes har nobbat tre (!) saudiska klubbar. Enligt Talksport anser Fernandes att det var klokare att stanna i United inför stundande VM.
Samtidigt ska 30-åringen vara öppen för en flytt till Saudiarabien efter nästa sommar.
Fernandes står noterad för 99 mål och 86 assist på 294 matcher för Manchester United.
