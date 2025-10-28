Capello vill se Spalletti i Juventus: ”Han har rätt karisma”

Igor Tudor är inte längre huvudtränare för Juventus.

Nu vill Fabio Capello se Luciano Spalletti träna den italienska storklubben.

– Vad kan vara bättre än att starta om i en historisk och prestigefylld klubb som Juventus?, säger Capello till till Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Juventus säsongsstart har inte varit den bästa — då man placerar sig på en åttondeplats i Serie A efter åtta omgångar.

Under gårdagen fick även huvudtränaren Igor Tudor sparken från ”Den gamla damen” och den italienska giganten är nu på jakt efter en ersättare.

Ett av namnen som har gjorts aktuellt för att ta över Tudors förra position är Luciano Spalletti — som fick sparken som förbundskapten för Italien under sommaren.

Nu berättar han själv att han inte hade haft något emot att ta över storklubben.

– Jag mår bra, jag väntar med lugn. Jag har ambitionen att ställa saker till rätta, säger han till Sky och fortsätter:

– Jag kan bara tala varmt om Tudor, en seriös och passionerad person. Den som ersätter honom kommer att vara lyckligt lottad eftersom han kommer att få ett vältränat lag.

En annan profil som kan tänka sig se Spalletti i är den förre Juve-tränaren Fabio Capello.

– Luciano är en tränare med hög kvalitet och erfarenhet. Han har redan lett toppklubbar och vunnit. Efter besvikelsen mot Italien kommer han att ha en önskan om återupprättelse som kan vara ett mervärde i en situation som denna, säger han till Gazzetta dello Sport och fortsätter:

– Vad kan vara bättre än att starta om i en historisk och prestigefylld klubb som Juventus? Spalletti har rätt karisma för att lyfta Bianconeri igen. Paradoxalt nog är den mest positiva aspekten tabellen. Trots en dålig start ligger Juventus bara sex poäng efter Napoli och Roma i topp.





