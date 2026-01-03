Chelsea-ryktade tränaren: ”Bara diskussioner”

Liam Rosenior uppges ta över Chelsea.

Strasbourg-tränaren menar att framtiden ännu är oklar.

– Jag vet inte om det var min sista match, säger han enligt Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Enzo Maresca lämnade som tränare i Chelsea och nu pågår jakten efter en ersättare.

Ett namn som lyfts fram som huvudkandidat är Liam Rosenior, tränare i klubben Strasbourg som likt Chelsea tillhör konsortiet BlueCo.

Enligt tidigare uppgifter från Sky-journalisten Florian Plettenberg har Rosenior och Chelsea haft samtal och han väntas ta över Londonklubben. Samtidigt menar engelsmannen själv att inget är klart.

– Jag vet inte om det var min sista match. I livet vet man aldrig någonting, säger han enligt sajten Foot Mercato och fortsätter:

– Det är bara diskussioner. Det är inga konkreta diskussioner. Vad som händer, det händer.

Rosenior har tidigare varit verksam i Hull och Derby.



