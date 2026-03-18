Chelsea-stjärnan kan lämna i sommar: ”Vi får se”

Chelsea FC har åkt ur Champions League och kan förlora en av sina bästa spelare i sommar.

Detta i form av Enzo Fernandez, som inte vet vad framtiden har att erbjuda.

– Jag vet inte, det är åtta matcher kvar och FA-cupen, säger han till ESPN.

Paris Saint-Germain har gått vidare till kvartsfinal i Champions League – och Chelsea har åkt ur. Det stod klart efter att det franska laget vunnit dubbelmötet med hela 8-2 efter gårdagens match i London.

Uttåget ur världens bästa klubblagsturnering kan också innebära att man förlorar en av sina viktigaste spelare, i form av Enzo Fernandez. Argentinaren, vars kontrakt med ”The Blues” sträcker sig till 2032, meddelar att han inte vet om han är kvar i Chelsea efter sommaren.

– Jag vet inte, det är åtta matcher kvar och FA-cupen. Det är VM och sedan får vi se, säger han till ESPN.

Framgent menar dock 25-åringen att fokus ligger på att avsluta säsongen med klubben han kom till för snart tre år sedan.

– Sedan jag kom till Chelsea har vi redan gått igenom liknande situationer och vi har kunnat vända dem. Nu måste vårt fokus vara på att vinna FA-cupen och nå vårt mål att kvalificera oss till nästa säsongs Champions League, säger han.

