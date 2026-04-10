Chocken efter stjärnans exit-besked: ”Har inte sagt till mig”

Bernardo Silva kommer att lämna Manchester City.

Något som huvudtränaren Pep Guardiola inte fått veta.

– Jag är så sur på Bernardo, säger Guardiola enligt Sky Sports.

Tidigare i veckan bekräftade Manchester Citys assisterande tränare Pepijn Lijnders att mittfältsstjärnan Bernardo Silva lämnar efter säsongen.

Klubben har ännu inte gått ut med något officiellt avsked, och huvudtränaren Pep Guardiola har inte tagit del av någon information.

– Jag är så sur på Bernardo för att jag sa för en månad sedan: ”Om du fattar ett beslut måste jag vara den första som får veta det”, och han har inte sagt något till mig än, säger City-tränaren enligt Sky Sports.

Guardiola fortsätter:

– Han har inte berättat något för mig, så jag vet inte vad som pågår.

Bernardo Silvas kontrakt med City sträcker sig till sommaren.