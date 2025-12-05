Dahlqvist efter flytten: ”Österrike är ett jättefint land”

Isak Dahlqvist har tagit upp Örgryte IS till allsvenskan – och flyttat till Österrike.

Nu berättar han om hur tankegångarna bakom flytten.

– Deras plan för mig kändes väldigt tydlig, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Isak Dahlqvist var nyligen med och säkrade det allsvenska kontraktet med Örgryte IS. Under gårdagen stod det dock klart att han inte följer med Göteborgsklubben upp till finrummet då han har skrivit på för österrikiska Blau-Weiss Linz.

– Jag kom hem därifrån igår och det var kul att se allt på plats. Jag har bara sett bilder innan och jag fick en jättebra känsla. Jag valde detta för att jag fick en bra känsla av klubben och deras sportchef. Deras plan för mig kändes väldigt tydlig och något som tilltalade mig också. Jag ville ju även ta steget utomlands, säger han till GP.

Att flytta, leva och bo i Österrike menar Dahlqvist blir en ny upplevelse.

– Nej, det är inte fy skam. Österrike är ett jättefint land och det blir ett äventyr det här.

Trots att 24-åringen spelade klart säsongen med Öis berättar han att han hade möjligheten att lämna redan under sommaren.

– Det har verkligen varit viktigt för mig att vara kvar och göra allt jag kunde för att vi skulle gå upp. Det var lockande där i somras men den här lösningen blev superbra och det var visserligen en chansning jag tog. Men i efterhand känns det väldigt bra att varit med och hjälpt Öis upp igen, avslutar han.





