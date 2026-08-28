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Foto: Bildbyrån

Dif-talangen byter klubb – efter en månad

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Ahmed Saeed lånades ut av Djurgården till FC Stockholm.
Nu har talangen bytt lånemiljö till FC Arlanda.

Foto: Bildbyrån

I slutet av juli meddelade Djurgården att den offensive talangen Ahmed Saeed lånas ut till FC Stockholm. Avtalet sträckte sig över säsongen och 18-åringen hade möjlighet att representera både FC Stockholm och Dif under låneperioden.

Men sejouren i FC Stockholm blev kortvarig. Djurgården meddelar att Saeed önskat byta FC Stockholm mot FC Arlanda, som också huserar i Ettan Norra. Flytten kunde gå igenom då FC Arlanda är en samarbetsklubb med Djurgården.

Saeed har gjort sju framträdanden i Djurgårdens A-lag.

FC Arlanda ligger på en fjärdeplats i Ettan Norra.

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