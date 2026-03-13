Djurgården lyfter upp målvaktstalang: ”Laget i mitt hjärta”

Emilia Redtzer, 18, flyttas upp till A-laget.

Djurgården säkrar upp sin målvaktstalang.

18-åringer skriver på ett femårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har en stark målvaktsuppsättning med Anna Koivunen och Elvira Björklund. Den sistnämnda är utlånad till Umeå men får även spela får Djurgården under säsongen. Nu väljer klubben att säkra upp ännu en målvakt.

18-åriga målvaktstalangen, Emilia Redtzer, har skrivit på för A-laget. Kontraktet är skrivet över 2030.

– Det känns otroligt bra och helt rätt för mig. Jag är glad och tacksam över det här förtroendet och ska fortsätta att göra allt jag kan för Djurgården, säger 18-årigen via klubbens uttalande och fortsätter:

– Både pappa och mamma är ju stolta Djurgårdare och järnkaminer och det har jag haft med mig under uppväxten där vi gått på mycket matcher. Så det känns jättekul att nu få spela för laget i mitt hjärta.

Sportchef Jean Balawo om talangen:

– Emilia är en spelare som kom till oss för drygt två år sedan och skrev på ett lärlingsavtal relativt omgående. Hon har jobbat upp sig sakta men säkert och varit bofast med damlaget under en längre tid, roterat mycket, varit med på läger och närmat sig truppen, säger han och fortsätter:

– Hon har visat att hon vill vara med och tävla på allvar och det har ju möjliggjort att Elvira Björklund kan bli utlånad. På så sätt kan vi utveckla två målvakter samtidigt. Vi ser på Emilia som en långsiktigt lösning med ett femårigt avtal, där vi tror att hon har mentaliteten och fysiken för att bli en väldigt skicklig målvakt på sikt, sammanfattar Jean.