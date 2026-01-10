Djurgårdens truppbygge 2026 – så kan Dif ställa upp

Djurgården bygger inför allsvenskan 2026.

Här är FotbollDirekts stora genomgång av truppbygget – och en eventuell startelva i den allsvenska premiären.

Efter en trög start på säsongen 2025, där Djurgården kämpade i tabellen, fick ”Blåränderna” rejäl träff på bygget och avslutade säsongen som ett av allsvenskans bästa lag. Nu bygger sportchefen Bosse Andersson för fullt inför säsongsstart 2026, och det första nyförvärvet är redan inne för Dif.

FotbollDirekt sätter förstoringsglaset mot Djurgårdens bygge och letar efter frågetecken i truppen.

Honkavaaras andra säsong

Drygt ett år har gått sedan finske Jani Honkavaara bekräftades som ny permanent tränare för Djurgården, efter att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fick lämna under säsongen 2024.

Debutsäsongen blev däremot kämpigare när Dif kantades av skador på nyckelspelare efter nyckelspelare under fjolåret. Tabellpositionen såg minst sagt prekär ut under inledningen av säsongen 2025 men när skadesituationen var utredd mot hösten fick ”Blåränderna” däremot ett rejält uppsving. Djurgården var ett av allsvenskans mest formstarka lag under hösten och Honkavaara fick ordning på sitt lag på ett imponerande sätt som resulterade i en respektabel femteplats i tabellen, en poäng före ärkerivalen AIK.

Efter ett år på posten har Jani Honkavaara hunnit bekanta sig med klubben och truppen och kan fortsätta bygga på den fina formen från i höstas. Ett antal spelare ser däremot ut att lämna Djurgården, vilket kommer tvinga den sportsliga ledningen att ta flera viktiga beslut inför säsongen 2026.

Spelarna som kan lämna

Djurgården har redan bekräftat vinterns första försäljning, och den första i den ”gyllene trion” som lämnar klubben, när den japanska vänsterbacken Keita Kosugi säljs till tyska Eintracht Frankfurt. Enligt klubben själva var det Dif:s dyraste försäljning någonsin, efter Lucas Bergvall till Tottenham Hotspur för en rapporterad summa på omkring 220 miljoner kronor inklusive bonusar. Sportbladet har tidigare rapporterat att prislappen på Kosugi landade på mellan 60 och 80 miljoner kronor.

Mittfältsduon Rasmus Schüller och Albin Ekdal lämnade båda klubben i samband med att avtalen gick ut till årsskiftet. Zakaria Sawo har lämnat på lån till AEL Limassol på Cypern fram till i sommar.

Klara spelare ut:

Keita Kosugi

Zakaria Sawo

Rasmus Schüller

Albin Ekdal

Nästa spelare i Djurgårdens ”gyllene trio” är skyttekungen August Priske, som har rapporterats gå mot en ny klubbadress i vinter. Enligt turkisk media ska Dif vara i förhandlingar med storklubben Besiktas, men enligt vad FotbollDirekt erfar finns det redan en direktkontakt med flera andra klubbar. Den turkiska klubben ska inte heller vara en prioritet för den danske anfallaren, samtidigt som Djurgården kräver minst 100 miljoner kronor för att släppa Priske. Vilken klubbadress det blir för den delade allsvenska skyttekungen återstår att se, men det ska mycket till för att August Priske blir kvar i blårandigt till nästa säsong.

Även den 18-åriga supertalangen Matias Siltanen har stort intresse på sig från utländska klubbar. Enligt FotbollDirekts uppgifter jagas mittfältaren av bland annat franska Strasbourg, men även där sägs Djurgården kräva omkring 100 miljoner kronor för att släppa Siltanen.

Tokmac Nguen är även han på väg bort från Dif. Redan i höstas var 32-åringen i praktiken överens med Al-Najma SC i Saudiarabien om en övergång, men transfern sprack i sista stund. Nguens kontrakt med Djurgården gick ut till årsskiftet och när Dif startade upp sin försäsong på Bosön i Stockholm i veckan fanns norrmannen inte med. En förlängning med mittfältaren uppges inte vara aktuell i nuläget.

Även mittbackskuggen Marcus Danielsons kontrakt gick ut till årsskiftet, men sportchef Bosse Andersson har tidigare bekräftat att han hoppas på en förlängning med 36-åringen. Parterna är i diskussioner men ännu har inget avtal skrivits på. Djurgården och Danielson är dock överens om en deadline för ett beslut, meddelade Andersson tidigare i veckan.

Rykten in

Djurgården har redan gjort klart med januarifönstrets första värvning i form av Leon Hien från Degerfors. Mittbacken, som är yngre bror till den tidigare Dif-spelaren Isak Hien, ansluter till ”Blåränderna” för en summa på mellan sex och sju miljoner kronor, enligt Värmlands Folkblad.

Även den unga Ahmed Saeed, 17, har kritat på ett A-lagskontrakt med Djurgården.

Klara spelare in:

Leon Hien

Ahmed Saeed

FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera om blårandigt intresse för Degerfors målspruta Dijan Vukojević. Den 30-åriga anfallaren har sedan dess bekräftat att det finns en kontakt med spelarens agent, men det återstår att se om det blir en transfer i vinter.

Även den tidigare Öster- och Örebro SK-spelaren David Seger har ryktats vara ett mål för Djurgården. Mittfältaren tillhör bulgariska CSKA Sofia men uppges med största sannolikhet lämna klubben i vinter.

Så kan Djurgården ställa upp 2026

Är Jani Honkavaara kvar som tränare för Djurgården, vilket allt tyder på att han kommer vara, ser Dif ut att ställa upp i samma 4-2-3-1/4-3-3-formation som utmärkte "Blåränderna" i fjol.

Den största frågan är den om den "gyllene trions" (Kosugi, Priske, Siltanen) vara eller icke vara i Djurgården 2026. Kosugi har redan lämnat och det mesta tyder på att det även blir en exit för Priske i vinter. Även Siltanen ser ut att kunna ha gjort sin sista match i Dif, och för syftet med denna övning räknar vi med att Djurgården och tränare Honkavaara får klara sig utan trion när allsvenskan drar i gång i april 2026.

Fjolårets misslyckade experiment med dubbla målvakter ser ut att överges och det mesta talar för att det blir Filip Manojlovic som ordinarie keeper medan Jacob Rinne får nöja sig med en plats på bänken. Samtidigt bör Malkolm Nilsson Säfqvist kunna vara tillbaka som andraslips till säsongsstarten och det har talats om en eventuell exit för Rinne, som nog inte kommer att nöja sig med en reservplats i laget.

På högerbacken lär Adam Ståhl behålla sin plats, samtidigt som Honkavaara har bekräftat att Theo Bergvall kommer att flyttas över som vänsterback i brist på en renodlad vänsterspringare.

Mittbacksparet är svårare att förutspå och det mesta hänger på Danielsons eventuella förlängning. Skulle mittbackskuggen inte förlänga med Djurgården bör Mikael Marqués, som missade hela fjolåret med en skada, kunna bilda mittbackspar med Jacob Une, där både Miro Tenho och Leon Hien finns som komplement och erbjuder en rotationsmöjlighet.

På det centrala mittfältet försvinner både Albin Ekdal och Rasmus Schüller efter förra året, och med Siltanen ut kommer det krävas en hel del arbete med innermittfältet för Honkavaara och Bosse Andersson. Patric Åslund missade stora delar av fjolåret men förväntas var tillbaka i fysiskt slag och lär kunna ta en plats som en av två sittande mittfältare, i en aningen mer offensiv roll. Den andra mittfältsplatsen ser ut att kräva ett nyförvärv om vi tittar på Djurgårdens trupp i dagsläget. Huruvida det blir David Seger som tar den platsen, eller om Dif har span på en mer präglad defensiv mittfältare återstår att se.

Det offensiva mittfältet lär se ut på precis samma sätt som mot slutet av fjolårssäsongen, med Oskar Fallenius på högerkanten, Mikael Anderson centralt och Jeppe Okkels på vänsterkanten. Frågan om en central anfallare är däremot betydligt mer oklar. Om vi räknar med att August Priske försvinner står Djurgården tomt på "nummer nio"-positionen. Bo Hegland lär inte vara redo att axla rollen som spjutspets, utan kommer förmodligen användas som rotationsspelare till en början, och Dif kommer att behöva plocka in en anfallare externt.