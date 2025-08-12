Gianluigi Donnarumma ryktas bort från PSG.

Nu vill Manchester City värva succémålvakten.

Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Gianluigi ryktas bort från Paris Saint-Germain. Samtidigt är Ederson nära att lämna Manchester City för Galatasaray. Nu kan Gianluigi Donnarumma ta brasse-keeperns plats.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är Donnarumma förstavalet för Manchester City om Ederson lämnar. Ederson närmar sig nämligen ett kontrakt med Galatasaray som sträcker sig över 2028, enligt Schira.

Enligt journalisten Fabrice Hawkins ska det redan ha inletts förhandlingar mellan City och den Donnarumma, samtidigt som målvakten själv uppges vara sugen på att gå till PL-klubben.

PSG uppges vilja ha runt 30 miljoner euro (335 miljoner kronor) för att släppa sin burväktare i sommar.