Efter FD:s avslöjande – skriver på för Djurgården

Djurgården stärker upp inför säsongen 2026.

Talangen Ahmed Saeed, 17, skriver ett A-lags-kontrakt.

– Extremt kul att allt är klart, säger Saeed på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF slutade på en femteplats i allsvenskan i fjol. Nu har ”Blåränderna” börjat rusta inför kommande säsong. FotbollDirekt kunde tidigare under tisdagen avslöja att Djurgården lagt ett bud på Ahmed Saeed och spelaren själv var positiv.

Djurgården meddelar att Saeed skriver ett A-lagskontrakt på tre år.

– Extremt kul att allt är klart. Det här är något som jag jobbat väldigt hårt för sedan jag kom till Djurgården då jag var 15 år. Nu har jag fått skriva på mitt första A-lagskontrakt, så jag är väldigt glad och det ska bli otroligt kul att få spela på 3Arena inför alla supportrarna, berättar Ahmed som samtidigt poängterar att det inte var någon enkel resa, säger Saeed på Djurgårdens hemsida.

Sportchefen Bosse Andersson:

– Ahmed är väldigt målmedveten och ambitiös och tar hel tiden nya steg framåt, vilket gör att han har alla förutsättningar för att komma långt i sin fotbollskarriär. Så vi är glada över att vi har landat ett långsiktigt kontrakt med Ahmed och det ska bli väldigt spännande att följa hans resa framöver i den blårandiga tröjan, säger han.

Saeed noterades för en assist på två framträdanden i allsvenskan i fjol.