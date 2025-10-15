Efter FD:s uppgifter – Solskjær kontaktad av Rangers
FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Ole Gunnar Solskjær kontaktats av SvFF.
Även den skotska klubben Rangers har närmat sig norrmannen.
Det rapporterar skotska The Sun.
Under tisdagen stod det klart att förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparkats från det svenska landslaget. I och med avskedet rapporterades det om flera olika kandidater till att ersätta JDT.
FotbollDirekt avslöjade att SvFF varit i kontakt med norske Ole Gunnar Solskjær.
Norrmannens representant Jim Solbakken svarade följande till FD:
”Jag har ingen kommentar just nu. Du får ringa igen om några dagar”
Norrmannen uppvaktas även från annat håll. Enligt skotska The Sun har även Rangers varit i kontakt med Solskjær då de letar efter en ersättare till den sparkade Russell Martin. Klubben har även varit i kontakt med dansken Bo Svensson.
Solskjær har tidigare varit tränare för Molde, Cardiff, Manchester United och Besiktas.
