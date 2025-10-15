Efter FD:s uppgifter – Solskjær kontaktad av Rangers

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Ole Gunnar Solskjær kontaktats av SvFF.

Även den skotska klubben Rangers har närmat sig norrmannen.

Det rapporterar skotska The Sun.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen stod det klart att förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparkats från det svenska landslaget. I och med avskedet rapporterades det om flera olika kandidater till att ersätta JDT.

FotbollDirekt avslöjade att SvFF varit i kontakt med norske Ole Gunnar Solskjær.

Norrmannens representant Jim Solbakken svarade följande till FD:

”Jag har ingen kommentar just nu. Du får ringa igen om några dagar”

Norrmannen uppvaktas även från annat håll. Enligt skotska The Sun har även Rangers varit i kontakt med Solskjær då de letar efter en ersättare till den sparkade Russell Martin. Klubben har även varit i kontakt med dansken Bo Svensson.

Solskjær har tidigare varit tränare för Molde, Cardiff, Manchester United och Besiktas.