Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Efter FD:s uppgifter – Solskjær kontaktad av Rangers

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Ole Gunnar Solskjær kontaktats av SvFF.
Även den skotska klubben Rangers har närmat sig norrmannen.
Det rapporterar skotska The Sun.

250122 Fotboll, Europa League Soccer Football - Europa League - Besiktas mot Athletic Bilbao - Besiktas Stadium, Istanbul, Turkiet - 22 januari 2025. Besiktas tränare Ole Gunnar Solskjaer före matchen. REUTERS/Murad Sezer.
Foto: Bildbyrån

Under tisdagen stod det klart att förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparkats från det svenska landslaget. I och med avskedet rapporterades det om flera olika kandidater till att ersätta JDT.

FotbollDirekt avslöjade att SvFF varit i kontakt med norske Ole Gunnar Solskjær.

Norrmannens representant Jim Solbakken svarade följande till FD:

”Jag har ingen kommentar just nu. Du får ringa igen om några dagar”

Norrmannen uppvaktas även från annat håll. Enligt skotska The Sun har även Rangers varit i kontakt med Solskjær då de letar efter en ersättare till den sparkade Russell Martin. Klubben har även varit i kontakt med dansken Bo Svensson.

Solskjær har tidigare varit tränare för Molde, Cardiff, Manchester United och Besiktas.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt