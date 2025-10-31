Efter havererade Umeå-affären – klar för ny klubb

Jordon Ibes övergång till Umeå FC sprack.

Detta på grund av problem med arbetstillstånd.

Nu är 29-åringen klar för engelska Sittingbourne.

Foto: Bildbyrån

Den förre Liverpool-spelaren Jordon Ibe, 29, var ytterst nära en övergång till superettan-klubben Umeå FC. Det hela resulterade i en havererad affär efter att det uppstått problem med spelarens arbetstillstånd.

Nu är Ibe klar för en ny klubb. Engelsmannen har presenterats av Sittingbourne som spelar i den engelska åttondedivisionen.

”Vi har stolta över att kunna meddela att Sittingbourne FC fått förtroende i att stötta Jordon Ibe i hans resa att återupptäcka glädjen till fotbollen. Efter ett samtal med Jordon, hans agent och klubben stod det klart att Sittingbourne förser den optimala miljön med våra senaste framgångar och starka kultur”, skriver klubben i ett uttalande.

Ibe har tidigare representerat klubbar som Bournemouth och Derby.