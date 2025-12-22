Efter Rohdéns Elfsborgs-flört: ”Kommer säkert ha en dialog”

För en dryg vecka sedan öppnade Marcus Rohdén upp för en återkomst i Elfsborg.

Nu bemöter klubbchef Stefan Andreasson 34-åringens uttalande.

– Det var trevligt att han sade så, det gillar vi, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För en och en halv vecka sedan tog BK Häcken mot cypriotiska AEK Larnaca i Conference League – och spelade lika.

I bortalaget hade Marcus Rohdén rest med till Göteborg för att åtnjuta matchen på läktaren, då han drogs med skadebekymmer.

Däremot valde den förre Elfsborgsspelaren att ta sig ner till den mixade zonen där FotbollDirekt befann sig. Då öppnade 34-åringen upp för en comeback i Borås-klubben till sommaren.

– Det har alltid varit öppna dörrar för mig att komma hem till Elfsborg, sade han till FD då.

Elfsborgs klubbchef, Stefan Andreasson, är även han tydlig med att dörrarna aldrig har varit stängda för Rohdén.

– Det var trevligt att han sade så, det gillar vi. Sedan vet du kanske att vi har haft dialog med Marcus nästan varje transferfönster sedan han lämnade oss – som vi nästan har med alla spelare som har kvaliteterna för att komma hem. Så har det också varit med Marcus, och det har kanske varit lite mer intensivt under de senaste transferfönstret. Däremot har vi full respekt för att han har valt att stanna utomlands, säger Andreasson och fortsätter:

– Nu står han, som du säger, kanske inför ett val till men vi kommer säkert ha en dialog med Marcus när det närmar sig sommaren – om inte innan.

”Hemvändare är vårt DNA”

Har det någonsin varit riktigt nära att han har kommit hem?

– Du får fråga Marcus, men vi har haft diskussioner som man kanske upplever har känts nära. Men vi har återigen haft respekt varje gång det har blivit något annat.

Om Rohdén vänder hem i sommar. Vad hade en sådan värvning betytt för er som klubb?

– Jag har sagt det innan, men hemvändare är vårt DNA på något sätt. De tillför givetvis på planen men också till hela vår identitet som klubb och vad man gör utanför planen. Det är lätt att underskatta det tror jag men för att vi ska kunna utmana på vårt sätt måste vi ha en identitet – och hemvändare har kanske varit det viktigaste ihop med egna unga spelare. Det är ju Elfsborg på något sätt, avslutar Andreasson.