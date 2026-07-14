Efter skräckskadan – Asllani förlänger med London City

Damlandslagets lagkapten Kosovare Asllani stannar i London.

Hon förlänger med London City Lionesses och skriver på ett kotrakt fram till 2027.

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Tidigare i år var Kosovare Asllani med om en svår knäskada och hela säsongen var därmed över.

Klubben gick då ut med detta uttalande:

”London City Lionesses kan bekräfta att Kosovare Asllani ådrog sig en komplex multiligamentsskada, inklusive främre korsbandet, i vår Women’s Super League-match mot West Ham United under söndagen”, meddelar klubben i ett pressutskick.

Hon har nu inlett en längre rehab-periodb efter operationen och nu kommer beskedet att hennes tid i London City Lionesses fortsätter. Hon skriver på ett kontrakt över 2027 och har därmed säkrat att bli lagkamrat med Alexia Putellas och Mapi Leon.

Kosovare Asllani missade VM-kvalet för Blågult.